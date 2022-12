We asked you to ‘Christmasify a film’ – 19 absolute crackers

Entertainment

To get into the festive spirit – okay to try to get into the festive spirit – we set a seasonal challenge.

We’d really like you to #ChristmasifyAFilm for our #PokeChallenge. We’ll start with ‘North By North Pole’. pic.twitter.com/eKdzGbK8ZL — The Poke (@ThePoke) December 12, 2022

In fact, we asked twice –

You really stepped up – and these were our favourites. Not just Hollywood, but Ivywood too.

1.

2.

Rebel Without a Claus — Henrik Persson (@ancientmarinade) December 12, 2022

3.

4.

Alice in Winter Wonderland pic.twitter.com/22jZnngtJF — Judy Mansfield (@JudyMansfield) December 12, 2022

5.

6.

Stanley Kubrick’s A Chocolate Orange #ChristmasifyAFilm — Mark Jones (@m0dernworld) December 12, 2022

7.

8.

King Kong merrily on high #ChristmasifyAFilm — Paul Thornton (@mrpaulthornton) December 20, 2022

9.

3 Wise Men and a Baby Jesus… — David Gilchrist (@Dodeslad) December 12, 2022

10.

11.

Ice Station Reindeer — Lone Skum 🇪🇺🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿💉😷 (@Monocotylidon) December 12, 2022

12.

The last temptation of Christmas pic.twitter.com/TQAEVBFqc5 — Adrian Fox (@Blisteredcanker) December 12, 2022

13.

14.

The Reindeer Hunter #ChristmasifyAFilm — Matt Christie Photo (@MAChristie) December 13, 2022

15.

16.

17.

For Your Mince Pies Only — Jay Lionel (@JayLionel7) December 20, 2022

18.

Feliz Navidaddy Day Care

#christmasifyafilm — David Pierrie (@Shovel68) December 12, 2022

19.

It wouldn’t be a proper Christmas without a Gene Kelly film, and we wish this one existed.



@AnInfiniteDaz

Via

Thank you to everyone who joined in.

Image The Jase, PoliticalPunct1